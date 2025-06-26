Макрон опоздал на саммит ЕС и пришел заметно «взъерошенным»

Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает Euractiv.

По данным издания, Макрон прибыл на заседание Совета с опозданием и выглядел заметно взъерошенным.

Отметим, что лидеры стран ЕС собрались в Брюсселе накануне для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, конфликта в Украине и миграционного кризиса. Большинство глав государств приехали ещё вечером в среду, после того как на саммите НАТО, прошедшем 24–25 июня в Гааге, было согласовано увеличение расходов на оборону.