Пентагон раскрыл неожиданный факт об атаке на Иран

Атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки военных и развития технологий.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн, передает Reuters.

«Операция "Полуночный молот" стала кульминацией 15 лет невероятной работы — пилотов, экипажей заправщиков, специалистов по оружию (...). Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA) с высокой точностью выявило уязвимые элементы иранского объекта, что определило разработку оружия и его применение должным образом», — сообщил глава военного ведомства.

Кейн также рассказал о том, что участники этой операции применяли суперкомпьютеры. По его словам, они втайне стали крупнейшими пользователями этого вида техники.