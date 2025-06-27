Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять полеты в Ирак, Иран и Иорданию

Росавиация отменила запрет на выполнение полетов в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских авиакомпаний.

В агентстве уточнили, что решение принято по итогам постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке. Специалисты продолжают мониторинг обстановки, и при изменении ситуации информация будет оперативно доводиться до авиакомпаний.

Авиакомпания Аэрофлот планирует возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля. По данным сайта перевозчика, рейсы в Тегеран будут выполняться три раза в неделю.