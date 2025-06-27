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В Азербайджане состоялся закрытый показ фильма «Формула 1» - ФОТО - ВИДЕО

First News Media16:40 - Сегодня
В Азербайджане состоялся закрытый показ фильма «Формула 1» - ФОТО - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Dəniz Mall, при поддержке промоутера гонок "Формулы 1" в Азербайджане - Операционной компании Baku City Circuit прошел предпремьерный показ спортивной драмы "Формула 1", cообщает Trend Life.

В закрытом показе приняли участие медийные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели, гости компании Baku City Circuit. Зрители смогут посмотреть самый ожидаемый фильм в сети кинотеатров CineMastercard на 3-х языках: турецком, английском и русском. Также кинотеатр CineMastercard предлагает насладиться фильмом "Формула 1" в новейших форматах 4DX и ScreenX.

Режиссёром фильма выступил Джозеф Косински. Главные роли исполнили голливудские звезды Брэд Питт, Демсон Идрис и Хавьер Бардем. В фильме также приняли участие действующие пилоты "Формулы 1". Один из продюсеров проекта - семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Съемки начались в 2023 году и проходили на реальных трассах. Для этого фильма были созданы специальные машины. В них встроили пятнадцать креплений для камер, включая записывающие устройства, аккумуляторы и передатчики. Вымышленная команда APXGP обзавелась боксом, командным мостиком, а созданные для фильма гоночные автомобили располагались в конце стартовой решетки перед началом гонок. В болидах сидели сами актеры, которые готовились к заездам на протяжении трех месяцев.

Сюжет фильма разворачивается вокруг команды APXGP. Легендарный пилот Сонни Хэйс (в исполнении Брэда Питта), ушедший из автоспорта после тяжёлой аварии, возвращается на трассу, чтобы стать вторым пилотом команды и наставником молодого и талантливого гонщика Джошуа Пирса (Демсон Идрис).

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