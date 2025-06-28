Завтра в Екатеринбурге состоится суд над азербайджанцами, задержанными ФСБ России

Завтра в Екатеринбурге состоится суд над азербайджанцами, задержанными со стороны ФСБ России в результате рейдов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, суд назначен на 11:00 по местному времени.

По информации, в результате операции ФСБ, проведенной по разным адресам проживания семьи Сафаровых, задержаны 13 человек, двое из которых потом были отпущены на том основании, что в 2001 году им было 4-5 лет.

Один из 9 задержанных - Кямал Сафаров - в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил источник Report.

Отметим, что поводом для операции против семьи Сафаровых стало уголовное дело, возбужденное в 2001 году. Следственный комитет России по Свердловской области и МВД совместно опубликовали информацию об операции против азербайджанцев в Екатеринбурге. Подчеркивалось, что подробная информация на данном этапе не разглашается, так как расследование носит конфиденциальный характер.

Тем временем в российской прессе появилась информация о том, что в ходе рейдов против азербайджанцев был также задержан председатель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский. Председатель диаспоры в комментарии российскому бюро Report заявил, что данная информация не соответствует действительности.

МИД Азербайджана 28 июня также выступил с заявлением в связи с нападениями на азербайджанцев со стороны сотрудников ФСБ России в Екатеринбурге.