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Сегодня день рождения основателя азербайджанской национальной прессы Гасан бека Зардаби

First News Media13:30 - Сегодня
Сегодня день рождения основателя азербайджанской национальной прессы Гасан бека Зардаби

Сегодня день рождения основоположника азербайджанской национальной прессы, выдающегося просветителя Гасан бека Зардаби.

Гасан бек Меликов (Зардаби) родился 28 июня 1837 года в селе Зардаб Гёйчайского уезда.

Начальное образование он получил в сельском медресе, где изучал арабский и персидский языки. В 1852 году отец отвез его в Шамахы и пристроил в открытое незадолго до этого городское училище, по окончании которого Зардаби продолжил учебу в первой Тифлисской гимназии.

В 1861 году его за казенный счет направили учиться в Московский университет. Зардаби без экзамена приняли на отделение естествознания физико-математического факультета, который он с отличием окончил в 1865 году.

В связи с успешной учебой было принято решение оставить его в университете для научной работы.

Однако стремление служить своему народу побудило Зардаби вернуться в Азербайджан, где он начал преподавать естествознание в бакинской гимназии.

Так начинается новый период в его жизни - этап просвещения народа, борьбы за грамотность и образование на родном языке.

Однако сложность заключалась в том, что Гасан бек Зардаби был единственным среди учителей 10 гимназий, действующих на Кавказе, азербайджанцем, имевшим высшее образование. В то время и среди учащихся практически не было азербайджанцев. Поэтому Зардаби стремится вести среди населения пропаганду с целью привлечения в школу азербайджанских детей.

В 1872 году он основал первое мусульманское благотворительное общество Cəmiyyət-xeyriyyə в Баку. Летом того же года Зардаби вместе со своими учениками Наджаф беком Везировым и Аскер агой Адигёзаловым (Горани), обучавшимися в гимназии, ездил по городам и селам Азербайджана, регистрируя новых членов благотворительного общества.

Гасан бек Зардаби - один из основателей азербайджанского профессионального театра. Под его руководством и при активном участии драматургов Наджаф бека Везирова и Аскер аги Адигёзалова в 1873 году были поставлены комедии Мирзы Фатали Ахундова "Гаджи Гара" и "Визирь Лянкяранского ханства".

Особое внимание он уделял образованию азербайджанских женщин. Зардаби оказал большую помощь в открытии в 1901 году в Баку первой мусульманской школы для девочек.

Гасан бек Зардаби вошел в историю как редактор первой азербайджанской газеты. Стремительный рост и развитие Баку показали необходимость создания национальной прессы. Понимая важность издания газеты на родном языке, Зардаби обращается к властям с просьбой о помощи. Несмотря на все трудности, 22 июля 1875 года в губернской типографии в Баку была напечатана "Экинчи" ("Пахарь") - первая газета на азербайджанском языке, которая издавалась два раза в месяц тиражом в 300 - 400 экземпляров. Всего вышло 56 номеров газеты, последний - 29 сентября 1877 года.

Будучи первой ласточкой азербайджанской национальной прессы, газета хоть и просуществовала недолго - всего два года, тем не менее успела сыграть большую роль в воспитании народа в национальном и современном духе.

В последние годы жизни Зардаби оказался парализованным, однако продолжал работать в газете "Каспий" до последних дней.

Гасан бек Зардаби умер 28 ноября 1907 года.

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