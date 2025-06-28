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Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением

First News Media14:15 - Сегодня
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением

После рейда Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге, в ходе которого были убиты два брата заместителя главного редактора "525-ci qəzet" Сейфаддина Гусейнли, его родные, проживающие в России, сталкиваются с давлением.

Как заявил Report Гусейнли, трагедия стала тяжелым испытанием, но он чувствует поддержку азербайджанского государства.

"Сразу после произошедшего со мной связались представители нескольких государственных структур. Мои родственники в России уже ощущают внимание и поддержку государства. Посольство Азербайджана, Генконсульство (в Екатеринбурге - ред.), а также Государственный комитет по работе с диаспорой держат ситуацию на контроле", - отметил он.

Он также сообщил, что его еще один родственник - Кямал Сафаров подвергся пыткам, а судьба некоторых членов семьи до сих пор неизвестна.

"Ведутся переговоры о выдачи тел погибших, но российская сторона выдвигает надуманные причины (для задержки выдачи тел - ред.). Они пытаются представить произошедшее как криминальные разборки. Распространяется ложная информация о том, что они умерли от сердечного приступа, в целом же с их стороны демонстрируется необъективное поведение. Родственники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся под давлением и в страхе", — отметил Гусейнли.

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