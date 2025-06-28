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Вена приняла азербайджанскую культурную делегацию: встречи, концерт и стратегические обсуждения - ФОТО

First News Media15:20 - Сегодня
Вена приняла азербайджанскую культурную делегацию: встречи, концерт и стратегические обсуждения - ФОТО

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли посетила с официальным визитом Австрию, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В рамках визита в Азербайджанском культурном центре в Вене состоялась встреча членов делегации с азербайджанскими деятелями искусства и студентами, проживающими в этой стране.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана, народный артист Полад Бюльбюльоглу и ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли. С вступительным словом к участникам обратились министр культуры Адиль Керимли и руководитель Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова.

В продолжение встречи творческий коллектив оперетты "Аршин мал алан", которая будет поставлена в Вене в честь 140-летнего юбилея великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, торжественно вручил министру первую официальную афишу предстоящего спектакля.

Художественная часть мероприятия продолжилась концертной программой с участием азербайджанских деятелей искусства, проживающих в Австрии. В их исполнении прозвучали произведения как классических, так и современных азербайджанских композиторов.

Далее состоялось полугодовое отчётное собрание азербайджанских центров культуры, функционирующих за рубежом.

Основной целью встречи стало координирование деятельности культурных центров Азербайджана за рубежом, представление отчётов за первое полугодие 2025 года, обсуждение реализованных проектов и определение приоритетных направлений дальнейшей деятельности.

С отчётами выступили представители культурных центров, действующих в Австрии, Германии, Италии, Франции, Узбекистане и Турции. В представленных докладах особое внимание было уделено вопросам продвижения и популяризации азербайджанской культуры в соответствии с поручениями и указами Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Было подчеркнуто, что в числе важнейших направлений работы культурных центров в 2025 году станет проведение мероприятий, приуроченных к объявленному в стране "Году Конституции и Суверенитета", а также к 5-летию Победы в Отечественной войне.

На встрече также обсуждались стратегические вопросы, касающиеся внедрения инновационных подходов в международное продвижение культуры, обеспечения единой координации деятельности центров, повышения эффективности их работы, а также реализации долгосрочных и устойчивых культурных проектов.

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