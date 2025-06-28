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Планируется проведение консульских консультаций между МИД Украины и Азербайджана

First News Media16:30 - Сегодня
Планируется проведение консульских консультаций между МИД Украины и Азербайджана

Планируется проведение консульских консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал находящийся с визитом в Азербайджане директор Департамента консульской службы МИД Украины Владислав Каневский.

"Свою рабочую поездку в Азербайджан я начал с участия в мероприятиях, организованных посольством Украины в Азербайджане по случаю Дня Конституции Украины.

Мероприятия, организованные сегодня по случаю Дня Конституции с участием украинской диаспоры в разных уголках мира, несомненно, служат укреплению связей и единству между украинцами, живущими за рубежом, и Украинским государством.

Выражаю благодарность и украинской общине в Азербайджане за эту инициативу!

В будущем планируется проведение консульских консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Азербайджана. Надеемся, что достигнутые в ходе этих консультаций соглашения будут способствовать повышению уровня консульской защиты наших соотечественников, проживающих за рубежом, и станут следующим шагом в направлении дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном",- отметил он.

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