Задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы завтра предстанут перед судом, информация о гибели 5 человек не подтверждается

Азербайджанцы, задержанные в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ России, завтра предстанут перед судом.

Как сообщает АПА, в отношении некоторых из них будет избрана мера пресечения в виде ареста.

Один из братьев Сафаровых, Шакир Сафаров, сообщил АПА, что два его брата, Зияддин и Гусейн, погибли.

Он не подтвердил информацию о гибели еще одного своего брата и двоюродных братьев. Ш.Сафаров сказал, что в настоящее время они собирают необходимые документы для того, чтобы забрать из морга тела Зияддина и Гусейна Сафаровых: «Дети задержанных моих родных и двоюродных братьев не могут получить информацию о них. Я знаю, что два моих брата были убиты. Их тела находятся в морге. В настоящее время я собираю документы для получения тел и отправки их в Азербайджан».

По его словам, есть информация о том, что задержаны более 60 азербайджанцев: «Среди задержанных есть не только члены нашей семьи, но и наши соотечественники из южного региона Азербайджана – Джалилабадского района, Карабахского региона, Губинской зоны».

АПА уточнило через свои источники, что информация о гибели 5 человек не соответствует действительности.

Число азербайджанцев, погибших в результате операции, проведенной сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в Екатеринбурге, составляет 2 человека.