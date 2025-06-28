Обрушение на карьере в Турции: один погибший, двое тяжело ранены

В турецкой провинции Эрзурум, в районе Олту, в результате обрушения на каменном карьере, по предварительным данным, погиб один рабочий, двое получили тяжёлые ранения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на TRT Haber, на место происшествия были направлены многочисленные медицинские бригады, пожарные, службы по чрезвычайным ситуациям и жандармерия.

Согласно информации, губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи также прибыл на место происшествия.