«Меня повалили и били ногами»: подробности задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге - ВИДЕО

Рамиль Сафаров, один из азербайджанцев, задержанных сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Екатеринбурге и позже освобождённый, прокомментировал инцидент в беседе с корреспондентом бюро агентства Report в России.

По словам Сафарова, сотрудники ФСБ ворвались в его дом в шесть утра, выбив дверь:

«Они всё разрушили, положили меня на пол и начали избивать ногами. (Показывает следы побоев на теле.) Всё тело в синяках, зрение ухудшилось, кружится голова. Когда избивали, пошла кровь из носа. Затем они приказали вытереть кровь, чтобы потом нельзя было доказать, что она моя».

Сафаров также отметил, что силовики не предъявили никаких документов при обыске:

«Меня избивали в одной комнате, отца — в другой. Они поставили мне ногу на голову и сказали: «Признайся в том, чего не делал твой отец. Сдай его. Иначе мы тебя убьём».

Напомним, 27 июня ФСБ России провела облаву на дома, где проживают азербайджанцы в Екатеринбурге.

В ходе операции были убиты двое граждан Азербайджана, а также задержано более 50 человек.

28 июня Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с официальным заявлением, выразив глубокую обеспокоенность произошедшим. В связи с инцидентом в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах России и получил ноту протеста.