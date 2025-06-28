Государственный таможенный комитет Азербайджана избран членом Политической комиссии Всемирной таможенной организации

В последний день 145-й/146-й сессий Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТО) состоялись выборы с целью формирования представительства в руководящих структурах организации.

Благодаря своей деятельности в рамках ВТО и поддержке таможенных служб государств-членов, Государственный таможенный комитет Азербайджана был избран членом Политической комиссии ВТО.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Государственном таможенном комитете.

Было отмечено, что Политическая комиссия является одним из ключевых органов принятия решений Всемирной таможенной организации, играющим важную роль в формировании высших стратегических документов организации, определении её долгосрочной политики, а также в обеспечении политической координации на высоком уровне между государствами-членами.

Участие Государственного таможенного комитета Азербайджана в этом важном органе не только обеспечит более активное и целенаправленное участие в формировании международной таможенной политики, но и станет значимой платформой для продвижения инновационных инициатив на международном уровне.