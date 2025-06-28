Иран частично открыл воздушное пространство для международных рейсов

Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов над центральной областью страны и частично — над западной.

Об этом сообщил представитель министерства дорог и городского развития страны Маджид Ахван, его слова передает ТАСС.

Он заявил, что в соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации и соображений безопасности в нынешних условиях, в дополнение к воздушному пространству восточной части страны, которое используется для внутренних, международных и транзитных рейсов, воздушного пространства центральных и частично западных территорий страны, было открыто только для международных и транзитных рейсов.