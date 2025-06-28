В Приморье упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Zlin-142 упал в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту находился один пилот, который погиб.

«Сегодня в 09:45 (02:45 мск - прим. ТАСС) в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло падение легкомоторного самолета Zlin-142. Данное воздушное судно управлялось гражданином 1969 г. р., который в результате происшествия погиб. Иные лица на борту отсутствовали»,- говорится в сообщении.

По предварительной информации ведомства, собственник самолета передал его погибшему для отработки навыков пилотирования. Дальневосточной транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта).

Источник: ТАСС