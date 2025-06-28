В Нахчыване мужчина убил своего друга из-за сигареты

Судебное расследование по делу об убийстве 49-летнего Фарзали Бехбудова в Нахчыване раскрыло подробности трагедии, произошедшей между давними друзьями.

Как сообщает Qafqazinfo, главными фигурантами этого тяжкого преступления стали люди, дружившие на протяжении двух десятилетий.

Несмотря на разницу в возрасте в 10 лет, Фарзали Бехбудов и Рахман Байрамов поддерживали близкие отношения с молодости. Они регулярно встречались, ходили в гости семьями и проводили вместе досуг. Роковая встреча также была организована для совместного застолья в доме Рахмана.

Согласно материалам предварительного следствия и показаниям в суде, в тот злополучный день друзья употребили значительное количество алкоголя и находились в состоянии сильного опьянения. В какой-то момент Рахман попросил у Фарзали сигарету. Именно эта, казалось бы, невинная просьба стала точкой невозврата в их многолетней дружбе.

Фарзали с недовольным выражением лица заявил Рахману: "Надо покупать себе сигареты", после чего между приятелями вспыхнула ссора. Они обменялись оскорблениями, и Рахман, не сумев совладать с эмоциями, схватил со стола нож и нанес другу смертельный удар.

На судебном заседании Рахман так вспоминал тот день: "После того, как мы поели и выпили, мне захотелось закурить. Я попросил у него сигарету. Он ответил: "У тебя никогда не бывает сигарет". Он поступил неправильно.

Я ему об этом сказал. В основном мы поссорились из-за того, что потом он меня оскорбил. Остальное известно..."

Собранные доказательства и показания свидетелей полностью подтвердили обвинение в ходе судебного следствия. Решением Нахчыванского суда по тяжким преступлениям Р.Байрамов был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 12 годам лишения свободы.