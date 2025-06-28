Прокуратура Армении раскрыла детали дела против епископа Аджапахяна

Одним из оснований для возбуждения дела против главы Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна стали его призывы к свержению власти, сделанные 21 июня.

Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Армении.

«21 июня в интервью прессе Аджапахян подтвердил свои прежние заявления, сделанные в феврале 2024 года, о необходимости осуществить переворот и сменить власть непредусмотренным Конституцией способом при помощи высокопоставленных военных, а также в целом при помощи силовых структур»,- говорится в заявлении.

Прокуратура отмечает также, что свои призывы Аджапахян озвучил не по неосторожности либо под воздействием эмоций, а сознательно и неоднократно, в том числе после того, как против активистов движения было инициировано уголовное преследование.

Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности Армении попытались задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции Католикоса всех армян в Эчмиадзине. Однако священнослужители и прихожане оказали сопротивление, не позволив силовикам провести задержание. Позднее архиепископ сам покинул территорию резиденции и направился в Ереван, заявив о готовности явиться в Следственный комитет.

Аджапахян обвиняется в публичных призывах к свержению власти, однако сам он назвал обвинения сфабрикованными. Вечером 27 июня архиепископа Аджапахяна задержали, в ночь на 28 июня суд вынес решение о его аресте на 2 месяца.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской церковью обострилось после публикаций премьер-министра Никола Пашиняна в соцсети, в которых он допустил резкие высказывания в адрес Церкви, включая использование ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания Католикоса всех армян, предполагая закрепление решающей роли государства в этом процессе.

Источник: Sputnik Армения