В Сербии задержали 29 участников протестов в Белграде
В Белграде задержали на двое суток свыше 29 участников протестов по подозрению в нападении на представителей власти.
Об этом пишет сербское информационное агентство Танюг.
Часть подозреваемых задержаны за драку с полицейскими и метание коктейлей Молотова.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержания причастных к насильственным действиям во время протестов в столице будут продолжаться, сейчас ведется работа по установлению их личностей. Часть митингующих скрывали свои лица.
Источник: Gazeta.Ru
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