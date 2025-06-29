В Сербии задержали 29 участников протестов в Белграде

В Белграде задержали на двое суток свыше 29 участников протестов по подозрению в нападении на представителей власти.

Об этом пишет сербское информационное агентство Танюг.

Часть подозреваемых задержаны за драку с полицейскими и метание коктейлей Молотова.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержания причастных к насильственным действиям во время протестов в столице будут продолжаться, сейчас ведется работа по установлению их личностей. Часть митингующих скрывали свои лица.

Источник: Gazeta.Ru