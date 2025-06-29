Пашинян созвонился с Макроном

Армянский премьер Никол Пашинян созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает его пресс-служба.

По ее информации, во время телефонного разговора политики обсудили вопросы двусторонних отношений и региональную и международную повестку.

«Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились об активизации двустороннего сотрудничества в ряде сфер,» — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Макрон также выразил поддержку проводимым в Армении реформам и принятой правительством страны стратегии мира.

Источник: Gazeta.Ru