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Объявлено желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

First News Media18:50 - Сегодня
Объявлено желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, которая ожидается 30 июня и 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как сообщили в Службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской Автономной Республике, Газахе, Шамкире, Самухе, Гядабее, Гёйгёле, Гяндже, Агстафе, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Джебраиле, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Тертере, Евлахе, Барде, Огузе, Шеки, Гахе, Балакене, Загатале, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязане, Ширване, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Гёйчае, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Агджабеди, Агдаме и Бейлягане будет преобладать прерывистый северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 метров в секунду.

В Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Дашкесане и Товузе также будет преобладать прерывистый северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 метров в секунду.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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