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Суд предоставил премьеру Израиля отсрочку от дачи показаний

First News Media18:40 - Сегодня
Суд предоставил премьеру Израиля отсрочку от дачи показаний

Окружной суд Иерусалима в воскресенье согласился предоставить премьер-министру Биньямину Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него, после того как главы израильских спецслужб представили судьям свои аргументы по поводу необходимости отложить эти слушания.

Об этом сообщает Kan News.

В публикации отмечается, что Нетаньяху 29 июня посетил конфиденциальное заседание суда вместе с главой управления военной разведки генерал-майором Шломи Биндером, главой службы внешней разведки «Моссад» Давидом Барнеа, заместителем главы Совета национальной безопасности и представителями спецслужб.

В рамках заседания они представили стратегический обзор развединформации, после чего суд согласился с целесообразностью отсрочки слушаний.

Источник: Gazeta.Ru

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