Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Армения и Европейский союз официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере.

Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передают армянские СМИ.

«Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны», - сказал он.

Ранее власти Армении заявили, что республике якобы придется выбрать между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, а также определиться со своим местом в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также Мирзоян не поехал в Кыргызстан на заседание совета глав МИД стран — участниц ОДКБ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета заявил, что Армении вряд ли пойдет на пользу, если она решит отвернуться от своих евразийских соседей и союзников.