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Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

First News Media13:40 - Сегодня
Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Армения и Европейский союз официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере.

Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передают армянские СМИ.

«Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны», - сказал он.

Ранее власти Армении заявили, что республике якобы придется выбрать между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, а также определиться со своим местом в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также Мирзоян не поехал в Кыргызстан на заседание совета глав МИД стран — участниц ОДКБ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета заявил, что Армении вряд ли пойдет на пользу, если она решит отвернуться от своих евразийских соседей и союзников.

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