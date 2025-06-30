Армения и ЕС официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере
Армения и Европейский союз официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере.
Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передают армянские СМИ.
«Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны», - сказал он.
Ранее власти Армении заявили, что республике якобы придется выбрать между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, а также определиться со своим местом в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Также Мирзоян не поехал в Кыргызстан на заседание совета глав МИД стран — участниц ОДКБ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета заявил, что Армении вряд ли пойдет на пользу, если она решит отвернуться от своих евразийских соседей и союзников.