Дело об убийстве азербайджанцев в Екатеринбурге будет расследовать центральный аппарат СК России

Председатель СК России поручил передать уголовное дело в отношении участников «преступной группы» в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, «фигуранты, входившие в состав группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга».

«В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны 6 граждан Российской Федерации. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Сафарову Мазахиру Мохбалы оглу, Сафарову Акифу Мохбалы оглу и Сафарову Аязу Мохбалы оглу. В отношении Гянджиева Ахлимана Саттар оглу, Лалаева Шахина Мамедали оглу и Сафарова Бакира Мехди оглу срок задержания судом продлен.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов», - отметила она.

По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей.

«В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации», - говорится в заявлении официального представителя СК, размещенном в официальном телеграм-канале ведомства.