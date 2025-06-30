Верховный представитель ЕС подтвердила: Венгрия блокирует предоставление Армении средств из Фонда мира

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас фактически подтвердила сообщение СМИ о том, что Венгрия блокирует предоставление Армении средств из Европейского фонда мира.

Об этом она заявила на пресс-конференции 30 июня в рамках визита в Армению, сообщают армянские СМИ.

Отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения о вето на предоставление дополнительных средств Армении из Европейского фонда мира, Каллас разъяснила, что в ЕС 27 суверенных стран, имеющих собственное мнение, а решения принимаются консенсусом.

«Это процесс. Пытаемся найти решение. Да, решения нет, но пытаемся найти решение», - сказала Каллас.

Напомним, что в этом году Венгрия заблокировала предоставление Армении военной помощи в размере 10 млн евро (более $11,3 млн) со стороны ЕС. По планам ЕС, этот транш должен был быть выплачен из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF).

Военная поддержка Армении из Европейского фонда мира была предложена верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас еще в начале года, и преподносится как направленная ​​на укрепление «несмертельной обороны» этой страны.

В 2024 году Венгрия также заблокировала предоставление Армении 10 млн евро, и сняла вето при условии направления Азербайджану ​аналогичной суммы для поддержки операций по разминированию.