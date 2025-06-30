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Свобода в обмен на национализацию «Электросетей Армении»: Самвелу Карапетяну предложена сделка?

First News Media14:18 - Сегодня
Свобода в обмен на национализацию «Электросетей Армении»: Самвелу Карапетяну предложена сделка?

Давид Казинян, врио гендиректора ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащей группе компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, заявил, что бизнесмен не пойдет на сделку в обмен на освобождение.

С 18 июня предприниматель находится под арестом в Армении по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

«Путем давления с ним (Самвелом Карапетяном) договориться невозможно», - сказал Давид Казинян на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Так он прокомментировал планы правительства национализировать компанию. Заявления властей о том, что в случае национализации зарплаты сотрудников повысятся на 30%, Казинян назвал мифом: «У нас около 6 800 сотрудников и не думаю, что их серьезное число поверит таким обещаниям, поскольку в случае 30% повышения зарплаты, по моему мнению, 3 млн граждан в Армении будут вынуждены платить больше за электроэнергию».

Компания «Электрические сети Армении» обслуживает более 1 млн потребителей и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране. В июне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «Электрические сети Армении» намеренно создали энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. Он дал руководству компании месяц (до 21 июня) на возмещение убытков населению. Комиссия по регулированию общественных услуг позднее уточнила, что штраф за нарушения составляет 10 млн драмов (около $26 тыс.). Представители компании сообщили, что не знают о каком ущербе идет речь.

О планах правительства Армении национализировать «Электрические сети» стало известно вскоре после того, как Самвелу Карапетяну выдвинули обвинения и арестовали на два месяца. За день до этого он раскритиковал армянское правительство за нападки на церковь и пообещал при необходимости «по-своему» вмешаться в эту ситуацию.

Источник: «КоммерсантЪ»

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