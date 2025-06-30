В Иране назвали число погибших за время конфликта с Израилем

По меньшей мере 935 человек погибли в Иране в результате израильских ударов за 12 дней ирано-израильской войны.

Об этом сообщил представитель судебной власти исламской республики Исхак Джахангир.

«Согласно последним судебно-медицинским данным, в ходе 12-дневной войны сионистского режима (имеется в виду Израиль – ред.) против нашей страны была подтверждена гибель 935 человек, из которых 38 - дети и 132 - женщины, некоторые из которых были беременны", - приводит его слова агентство IRNA.