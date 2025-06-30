Шавкат Мирзиеев назвал молодежь главным созидательным ресурсом современного Узбекистана

«Молодежь Узбекистана – золотое поколение, которому суждено написать новую страницу в истории страны», - заявил узбекский президент Шавкат Мирзиеев на мероприятии по случаю Дня молодежи, которое прошло в Ташкенте.



В рамках Глобального фестиваля молодежи в Ташкенте 30 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о запуске ряда масштабных инициатив, направленных на раскрытие потенциала молодого поколения. Приоритетными станут ключевые сферы — от образования и цифровых технологий до предпринимательства и культурного воспитания.



По словам Мирзиеева, в 2025 году будут реализованы 8,3 тысячи проектов на сумму 35 миллиардов долларов, что создаст 292 тысячи рабочих мест. В ближайшем будущем сумма инвестиций возрастет до 83 миллиардов долларов, что обеспечит до полумиллиона новых рабочих мест в таких сферах, как «зеленая» экономика, промышленности, энергетика, инженерия и геология.



В текущем году в Узбекистане заработает международная школа нового формата, которая будет готовить лучших выпускников 8-х классов к поступлению в ведущие вузы мира, включая Гарвард, Йель и Кембридж. Студентам будут предоставляться гранты и льготные кредиты до $20 000 для покрытия расходов на обучение.



К 2030 году каждый узбекистанский школьник должен получить базовые знания по искусственному интеллекту. Сегодня в республике работает система поддержки стартапов, в рамках которой уже вложено 145 миллионов долларов венчурного капитала, которая, как планируется, в скором времени достигнет 1 миллиарда долларов. В том числе государство планирует выделять гранты до $50 000 на стартапы школьников.



Уже в этом году планируется создать 240 000 новых рабочих мест для молодёжи в рамках программ «Молодёжный бизнес» и «Шаг в будущее», на которые ведущие банки страны направят $300 млн.



«Если эпохи первого и второго Ренессанса создавали великие мыслители, то сегодня история отдает эстафету молодым. Вы способны высоко поднимать флаг Узбекистана в самых разных сферах. Вы — золотое поколение, которому как созидателю Нового Узбекистана суждено написать новую страницу в истории», — отметил Мирзиёев.