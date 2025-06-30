США за два часа предупредили Иран об ударах

Вашингтон предупредил Тегеран о намерении нанести удары по иранским ядерным объектам за два часа до начала атаки.

Об этом заявил бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Хотелось бы внести ясность. США предупредили Иран за два часа до ударов по их ядерным объектам о том, что состоится атака», - написал он в X.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что власти исламской республики до последнего момента не знали о том, что США собираются нанести удары по ядерным объектам Ирана. Трамп также говорил, что никто не мог представить, что США будут атаковать ядерный объект в Фордо, так как он считался непробиваемым.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. Спустя девять дней после эскалации конфликта в него вступили США: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня.

Источник: ТАСС