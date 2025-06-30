Лавров призвал Армению к ответственности в рамках ОДКБ

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают считать Армению полноправным членом объединения, однако этот статус предполагает соблюдение всех обязательств в рамках организации.

Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ (СМИД ОДКБ), передает ТАСС.

«Мы по-прежнему считаем Армению полноправным членом этой организации, но, безусловно, полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ. Включая, кстати, уплату взносов», - сказал министр.

При этом он отметил, что участники СМИД ОДКБ «приняли к сведению, что министр иностранных дел [Армении Арарат Мирзоян] вновь отказался ехать на это мероприятие».