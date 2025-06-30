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Пользователям Starlink в Иране пригрозили ударами плетью и сроками

First News Media11:40 - Сегодня
Пользователям Starlink в Иране пригрозили ударами плетью и сроками

В Иране действуют около 20 тыс. купленных на черном рынке терминалов Starlink, которые помогают пользователям обходить государственную цензуру.

Во время войны с Израилем интернет в стране почти полностью отключили

Иранский парламент проголосовал за официальный запрет использования сервиса спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска, сообщает Isna.

Депутаты ввели наказание за использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение «с намерением противостоять системе» любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию, включая оборудование Starlink.

Согласно закону, за нарушения будут грозить штрафы, удары плетью или тюремное заключение на срок до двух лет, пишет DPA.

Власти Ирана и ранее не разрешали пользоваться Starlink и вводили жесткие ограничения на ввоз оборудования в страну. Граждане обходили барьеры, приобретая оборудование нелегально и по завышенным ценам, чтобы обойти государственную цензуру. Как сообщает информагентство West Asia News Agency, за последние два года число пользователей резко возросло, по данным на февраль, оно достигло 30 тыс.

Источник: РБК

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