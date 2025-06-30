Пользователям Starlink в Иране пригрозили ударами плетью и сроками

В Иране действуют около 20 тыс. купленных на черном рынке терминалов Starlink, которые помогают пользователям обходить государственную цензуру.

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Иранский парламент проголосовал за официальный запрет использования сервиса спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска, сообщает Isna.

Депутаты ввели наказание за использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение «с намерением противостоять системе» любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию, включая оборудование Starlink.

Согласно закону, за нарушения будут грозить штрафы, удары плетью или тюремное заключение на срок до двух лет, пишет DPA.

Власти Ирана и ранее не разрешали пользоваться Starlink и вводили жесткие ограничения на ввоз оборудования в страну. Граждане обходили барьеры, приобретая оборудование нелегально и по завышенным ценам, чтобы обойти государственную цензуру. Как сообщает информагентство West Asia News Agency, за последние два года число пользователей резко возросло, по данным на февраль, оно достигло 30 тыс.

Источник: РБК