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Лавров предостерег Армению от разрыва с евразийскими партнерами

First News Media11:54 - Сегодня
Лавров предостерег Армению от разрыва с евразийскими партнерами

Народу Армении вряд ли пойдет на пользу, если руководство страны решит отвернуться от своих евразийских соседей и союзников.

Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), передает ТАСС.

«Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу», - сказал министр, комментируя недавние заявления официального Иревана о том, что Армении якобы придется выбрать между Евразийским экономическим союзом и ЕС, а также определиться со своим местом в ОДКБ.

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