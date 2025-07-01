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Трамп подписал указ об отмене режима санкций против Сирии

First News Media08:30 - Сегодня
Трамп подписал указ об отмене режима санкций против Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним лиц.

Текст документа обнародовала пресс-служба Белого дома.

Как в нем уточняется, рестрикции аннулируются с 1 июля, причем госсекретарю США Марко Рубио отдано распоряжение обеспечить в случае такой возможности также отмену санкций в отношении Дамаска в рамках ООН. Кроме того, главе американского внешнеполитического ведомства предписано рассмотреть возможность исключения Сирии из американского списка стран - спонсоров терроризма. Рубио также получил указание изучить целесообразность сохранения в черных списках США группировки «Хайат Тахрир аш-Шараа» и ее руководителя Ахмеда аш-Шараа.

При этом Трамп поручил своему кабинету сделать «дополнительные шаги» для привлечения к ответственности тех лиц из прежних властей Сирии, которые, по утверждению Вашингтона, виновны в военных преступления, нарушениях прав человека и контрабанде наркотиков. Указ позволяет карать в том числе тех, кто, по мнению американской администрации, оказывал разного рода поддержку правительству Асада.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну.

Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.

Источник: ТАСС

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