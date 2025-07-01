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Трамп предложил DOGE проверить Маска

First News Media10:05 - Сегодня
Трамп предложил DOGE проверить Маска

Президент США Дональд Трамп на фоне критики со стороны предпринимателя Илона Маска законопроекта о расходах и налогах заявил, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров США «сэкономили бы состояние», предложил департаменту государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял бизнесмен, проверить его дела.

«Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы состояние. Может быть DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это», - написал Трамп в Truth Social.

Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом «единый, большой и красивый» законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы.

В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.

Маск неоднократно подвергал критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.

Источник: РИА Новости

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