Репрессии с продолжением: Задержанных в Екатеринбурге азербайджанцев пытаются связать с еще одним делом 2021 года

Спустя несколько дней после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, российские правоохранительные органы выступили с новыми обвинениями.

Как сообщают подконтрольные государству СМИ, в том числе агентства РИА Новости и РБК, некоторые из задержанных якобы причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем, произошедшему в Свердловской области в 2021 году, в результате чего, по данным следствия, погибли 44 человека.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что «организаторами поставок» могли быть «одни из задержанных». Однако стоит напомнить, что по этому делу в свое время уже прошли судебные процессы, и обвиняемые получили реальные сроки заключения. Попытка привязать новых задержанных к старому делу спустя почти четыре года вызывает серьезные вопросы и подозрения в фабрикации обвинений.

Следует также подчеркнуть, что в ходе полицейской операции в Екатеринбурге двое азербайджанцев были убиты, а еще трое — госпитализированы с тяжелыми травмами. Многие из задержанных подверглись жестокому обращению, а свидетельства очевидцев указывают на применение пыток.

Ангажированная подача информации рядом российских медиа, озвучивающих обвинения до завершения следствия, противоречит принципам презумпции невиновности. В то же время игнорируются массовые свидетельства насилия со стороны силовых структур, в том числе в отношении лиц, не имевших судимостей или следственных дел.

Такие действия вызвали резкую реакцию в Баку: Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с официальным протестом, вызвало временного поверенного в делах России и указало на недопустимость подобных инцидентов.

Официальный Баку настаивает на прозрачном расследовании, объективной оценке действий российских силовиков и привлечении к ответственности виновных в превышении должностных полномочий.

Азербайджан также предупреждает: дискриминация по национальному признаку, шовинистская риторика и антиазербайджанская истерия, раздуваемая в ряде российских СМИ, подрывают многолетние отношения между двумя странами и не останутся без политической оценки.

Неожиданное появление подобных обвинений спустя почти четыре года вызывает закономерные вопросы — почему фигуранты трагедии 2021 года всплыли только сейчас и каким образом это связано с нынешними репрессиями против азербайджанской общины в России?

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.