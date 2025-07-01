Глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США

Иран примет решение о возобновлении переговоров с США по ядерному вопросу, если получит гарантии от Вашингтона о неповторении нападения.

Об этом телеканалу CBS News заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Не думаю, что переговоры возобновятся так быстро. Мы примем решение о возобновлении переговоров, если американцы дадут гарантии, что не нападут снова во время переговоров», — подчеркнул он.

Арагчи добавил, что в рамках конфликта с Израилем Иран продемонстрировал «способность защищать себя», Тегеран будет вновь готов это показать «в случае, если агрессия повторится».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил президент США Дональд Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Источник: ТАСС