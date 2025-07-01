«Синяя Вечность»: в Баку прошло официальное открытие нового караоке-пространства от Sun Group - ФОТО

19 июня на втором этаже ресторана More&More в Баку открылось караоке-пространство нового поколения — «Синяя Вечность», воплощающее идею музыки как формы глубинного переживания и артистической свободы.

Официальное открытие стало одним из самых заметных светских событий начала лета: в этот вечер гостей ждал эксклюзивный концерт группы «Корни», роскошная атмосфера и насыщенная шоу-программа.

Открытие как культурное событие

Событие привлекло сливки столичного общества: среди гостей были известные блогеры, представители шоу-бизнеса, влиятельные медийные персоны и, конечно, настоящие поклонники профессионального караоке и безупречного звука. Пространство объединило тех, кто ценит стиль, эмоциональность и высокую культуру вечернего досуга.

Особым моментом вечера стало появление основателя ресторанного холдинга Sun Group — Александра Орлова, специально прилетевшего в Баку, чтобы лично представить проект и поблагодарить команду за реализацию идеи. Его присутствие подчеркнуло стратегическую важность бакинского направления для холдинга:

«Баку вдохновляет — культурно, архитектурно, гастрономически. Мы видим здесь потенциал и настоящую любовь к красоте во всех её проявлениях. «Синяя Вечность» — это про эмоции, про голос, про чувство. Здесь звучит душа», — отметил Орлов.

Музыкальный вечер с группой «Корни»

Живое выступление группы «Корни» стало кульминацией вечера. Со сцены прозвучали такие хиты, как «Круто ты попал на TV», «Это ты объявила войну», «С днём рождения, Вика» и «Плакала берёза». Настоящий ностальгический концерт погрузил гостей в атмосферу радости и единения.

Караоке нового уровня

«Синяя Вечность» — это больше, чем караоке. Это пространство, вдохновлённое бессмертной песней Муслима Магомаева, символизирующей глубину, романтику и утончённость. Интерьер в сине-бархатных тонах, сцена как в камерном клубе, профессиональный звук AST, эффектные световые решения и безупречный сервис создают атмосферу, к которой хочется возвращаться.

Меню ресторана делает акцент на морепродукты и авторскую подачу, а барная карта удивляет твистами на классику с локальными ингредиентами — гранат, кизил, ароматные травы. Всё — в духе музыкального гастро-путешествия.

Новая глава Sun Group в Баку: расширение и wellness

С открытием «Синей Вечности» Sun Group продолжает укреплять позиции в Азербайджане. Уже сегодня в Баку успешно работают проекты Eva, More&More, а в ближайших планах — открытие пляжного ресторана Eva Beach и wellness-комплекса Orlov Banya Sea Breeze, который станет новым стандартом банной культуры на Каспии.

Orlov Banya в Sea Breeze — роскошь оздоровления у моря

До конца 2025 года в живописной зоне курорта Sea Breeze Resort состоится открытие банного комплекса Orlov Banya, созданного Александром Орловым и Эмином Агаларовым. На побережье разместятся шесть уединённых банных домов, а также мужской общественный банный спа-комплекс с просторной парной, коллективными аромапарениями, купелями, хаммамом, соляной комнатой, массажными и барбер кабинетами.

Каждый банный дом оснащён обеденной зоной, собственными парными, террасой с купелями и зоной отдыха. Гостям доступен как дневной отдых, так и размещение на ночь. Бренд-шеф разработал банное меню с учётом местных традиций: от вяленой рыбы до азербайджанских специалитетов.

Комплекс предложит не просто процедуры, а целые ритуалы восстановления, подбираемые индивидуально: авторские парения, пилинги, обёртывания и массажи. Всё — в окружении тёплого моря, песчаного пляжа и приватной атмосферы.

Sun Group задаёт новый ритм премиального досуга: музыка, гастрономия, восстановление. И всё это — с казахстанской душой и международным уровнем.

Баку, готовься — лучшее впереди.

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