Армия Израиля заявила о расширении операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля расширила военную операцию в секторе Газа на новые районы и ликвидировала десятки вооруженных радикалов в боях в палестинском анклаве.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«За последние несколько дней 36-я дивизия расширила операции на новые районы в секторе Газа, уничтожив десятки террористов и сотни объектов террористической инфраструктуры как на поверхности, так и под землей», - говорится в сводке армейской пресс-службы. Военные уточнили, что за прошедшие сутки 162-я дивизия ликвидировала восемь террористов, находившихся в оперативном командном пункте, а военнослужащие 99-й дивизии при помощи авиации уничтожили двух радикалов, пытавшихся заложить взрывное устройство.

«Кроме того, военные корабли нанесли удары по нескольким объектам на юге сектора Газа», - добавили в пресс-службе, указав, что военно-воздушные силы Израиля за сутки атаковали 140 военных целей радикалов в палестинском анклаве.

Источник: ТАСС