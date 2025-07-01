ДТП в Геранбое, есть пострадавшие

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зарегистрирован на автомобильной дороге Геранбой-Агджакенд.

Столкнулись экскаватор марки Hyundai и легковой автомобиль Mercedes.

В результате аварии Н.Гумбатов, 1955 года рождения, и Ш.Гумбатбейли, 2004 года рождения, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Центральную районную больницу Геранбоя.

По факту ведётся расследование.