ДТП в Геранбое, есть пострадавшие
В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зарегистрирован на автомобильной дороге Геранбой-Агджакенд.
Столкнулись экскаватор марки Hyundai и легковой автомобиль Mercedes.
В результате аварии Н.Гумбатов, 1955 года рождения, и Ш.Гумбатбейли, 2004 года рождения, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Центральную районную больницу Геранбоя.
По факту ведётся расследование.
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