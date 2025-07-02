В Азербайджане горит лес

В Шабранском районе, в направлении села Чараг, возник пожар в сложной горно-лесистой местности с труднопроходимым рельефом.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, по полученной информации на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства, передает 1news.az

В настоящее время ведутся необходимые оперативные работы по локализации и ликвидации пожара.

«Дополнительная информация будет сообщена позже», - говорится в сообщении ведомства.