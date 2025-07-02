Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог и работу по координации транспортной политики с соседними странами

Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог и работу по координации транспортной политики с соседними странами.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Мы также подробно прошлись по транспортно-логистической сфере, с учетом уже сегодняшних возможностей, а также будущих проектов, которые приведут к созданию более разветвленной и диверсифицированной транспортной инфраструктуры в регионе Центральной Азии с выходом через Каспий на Азербайджан, а дальше - в западном направлении. Мы договорились не только в двустороннем формате и дальше координировать наши проекты с тем, чтобы наши инфраструктуры были готовы принимать большие объемы грузов, но также и в многостороннем формате с соседними для нас странами вести регулярный диалог и эту работу по координации транспортной политики», - отметил глава государства.