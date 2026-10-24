Личность погибшего в массовой драке в Баку установлена - ВИДЕО - ФОТО

Стала известна личность мужчины, погибшего в результате кровавого инцидента в столице.

Трагедия произошла 23 октября в одном из кафе, расположенном в поселке Ахмедли Хатаинского района Баку.

По предварительным данным, возникший между участниками конфликт перерос в рукопашную схватку, в ходе которой стороны пустили в ход холодное оружие. В результате массовой драки с применением ножей один человек скончался на месте, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Погибшим оказался мужчина по имени Джейхун, известный в криминальных или определенных кругах как «Джейхун Сабунчинский».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица или лиц, причастных к данному преступлению.