В Генпрокуратуре создана расширенная следственная группа для расследования убийства в азербайджанцев Екатеринбурге

В Генеральной прокуратуре Азербайджана создана расширенная следственная группа для расследования уголовного дела по факту убийства в азербайджанцев Екатеринбурге (РФ).

Как передает 1news.az, об этом сказал начальник Следственного управления Генпрокуратуры Неймат Эвезов на пресс-конференции.

По его словам, российские правоохранительные органы задержали не менее 14 человек.

«12 из задержанных являются гражданами Азербайджана. По имеющимся данным, семеро из них подверглись физическому насилию», — отметил он.

Г.Агаев