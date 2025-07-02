В Генпрокуратуре создана расширенная следственная группа для расследования убийства в азербайджанцев Екатеринбурге
В Генеральной прокуратуре Азербайджана создана расширенная следственная группа для расследования уголовного дела по факту убийства в азербайджанцев Екатеринбурге (РФ).
Как передает 1news.az, об этом сказал начальник Следственного управления Генпрокуратуры Неймат Эвезов на пресс-конференции.
По его словам, российские правоохранительные органы задержали не менее 14 человек.
«12 из задержанных являются гражданами Азербайджана. По имеющимся данным, семеро из них подверглись физическому насилию», — отметил он.
Г.Агаев
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