Арагчи: Ядерные объекты были серьезно повреждены из-за ударов США

Ядерные объекты Ирана получили серьезные повреждения в результате ударов США.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты были серьезно и сильно повреждены. Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран в настоящее время проводит оценку и анализ, и отчет будет представлен правительству», - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По словам дипломата, пока «нет точной информации относительно масштабов ущерба». «Мы должны подождать оценок, возможно или нет перезапустить [ядерные объекты] и будут или нет они перезапущены», - отметил он.

«Согласно религиозному предписанию, фетве верховного лидера исламской революции [аятоллы Али Хаменеи], ядерному оружию нет места в оборонной доктрине Исламской Республики Иран, оно запрещено с религиозной точки зрения», - добавил Арагчи.

Источник: ТАСС