Суд Екатеринбурга арестовал Шахина Лалаева до 19 июля

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля шестого задержанного в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев - Шахина Лалаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Журналистам Лалаев заявил, что вину свою не признает.

Ранее суд арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Ахлимана Гянджиева.

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.