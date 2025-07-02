Тофиг Зульфугаров: Кремль никогда не был искренним ни с друзьями, ни с партнерами

Давно известно, что быть врагом США очень опасно, а ее другом - смертельно опасно.

Это так, и не только в отношении США, но всех тех, кто страдает манией имперскости или империализма, как говорили основоположники.

Об этом написал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров на своей странице в facebook.

«Итак, ментальную причину такого крайне недружественного поведения ряда российских политиков в отношении Азербайджана определить легко, но что конкретно стоит за «приступом имперский шизофрении», можно только предполагать. Кремль никогда не был искренним к своим «партнерам» и даже стратегическим.

Например, «проект семейства Тихановских» для «друга Лукашенко», Варданяны – Карапетяны - Кочаряны для «друга Пашиняна» или политическая судьба «друга Н.Назарбаева» и т.д.

Поэтому кратно усилившийся авторитет Президента Ильхама Алиева особенно после Победы - то, что противоречит византийской, имперской политической психологии наследников «третьего Рима».

Я предполагаю, что акт государственного терроризма против своих граждан в Екатеринбурге, осуществленный при прямом участии руководства ФСБ, - это месть тем, кто способствовал получению неопровержимых улик от военнослужащих, сбивших самолет АЗАЛа в декабре прошлого года в небе над Грозным.

Почему я пришел к этому выводу (все источники информации из СМИ, в том числе российских):

- акцию мести осуществили сотрудники ФСБ, под руководством замглавы ведомства.

- ФСБ не занимается простыми уголовными преступлениям, тем более теми, которые произошли 20 лет назад.

- сразу после акции ФСБ в СМИ появился текст признания от командира расчета установки ПВО, которая сбила гражданский самолет АЗАЛа.

- также появилась видеозапись момента пуска ракеты по гражданскому самолету;

- следует предполагать, что эти важные доказательства были получены при содействии средств разведки дружественных государств, среди которых самым вероятным может быть ГРУ Украины и ее союзников.

- уверен, что это еще не вся информация, которой владеет Азербайджан, и, возможно, нас еще ждет многое, если только в Кремле не будет принято решение о деэскалации ситуации...

P.S. Ползающие гусиным шагом «айтишники» - это, конечно, не безвинные «ботаны», а, скорее всего, это те, кто обеспечивал обход российских санкций, нелегально действуя с территории Азербайджана...

P.P.S Считаю необходимым еще раз отметить, что весь анализ и выводы - это мое личное мнение и всякое совпадение с реальными событиями является случайным....» - написал Зульфугаров.