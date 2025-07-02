В Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.
С момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению.
25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил законопроект.
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