В Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

С момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению.

25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил законопроект.