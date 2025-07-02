Пашинян пригрозил сотрудникам «Элсетей» увольнением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнением всем «замешанным в политических интригах» сотрудникам ЗАО «Элсети Армении».

Об этом он написал в соцсетях.

Ранее Пашинян пригрозил суровыми мерами тем сотрудникам «Электрических сетей Армении», которые будут принуждать своих подчиненных или коллег принимать участие в митингах в поддержку главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.

«Будут осуждены и те, кто принуждает сотрудников ЭСА к участию в митингах», - написал Пашинян.

Он уточнил, что у тех, кто сопротивляется первым двум группам и продолжает выполнять свои трудовые обязанности, не будет никаких проблем. И в случае увольнения их восстановят в июле и выплатят зарплату.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело возбудили после того, как он днем ранее публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне оскорбительных высказываний властей в адрес высших иерархов.

Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Сразу после этого власти заявили о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении».

Источник: Sputnik Армения