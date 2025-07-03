В России ограничили доступ к новостным сайтам Азербайджана

В Москве и других городах России возникли проблемы с доступом на сайты азербайджанских новостных агентств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, такие проблемы имеют место в Москве, Астрахани, Волгограде, Санкт-Петербурге, Вологде, Челябинске и других регионах.

В частности, посредством WiFi и мобильного интернета отсутствует доступ к сайтам Global Media Group - Report.az, Oxu.az, Caliber.az. Также имеются проблемы с доступом на сайты и других новостных порталов.