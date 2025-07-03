В Армении приняли закон, позволяющий национализировать «Электросети» Карапетяна

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий механизмы огосударствления «Электросетей Армении».

За проголосовали 65 депутатов, против — 27, один воздержался, передают армянские СМИ.

Согласно новому законодательству, Комиссия по регулированию общественных услуг сможет сменить руководство компании при выявлении серьезных нарушений и проведении расследования. В таком случае владельцев могут временно отстранить от управления, а на их место назначат менеджера со стажем работы не менее 5 лет в энергетике или управлении.

Владелец «Электросетей» Самвел Карапетян сейчас находится под арестом.

Компания управляет распределительными сетями, тогда как высоковольтная инфраструктура остается в государственной собственности.

Карапетян приобрел компанию в 2016 году по просьбе прежнего правительства. 18 июня он был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти — после выступления в поддержку Армянской церкви в ответ на критику властей.

Вскоре после ареста власти объявили о намерении национализировать и выставить «Электросети Армении» на торги.