ВСУ ликвидировали замглавкома ВМФ РФ

Заместитель главнокомандующего Военно-морского флота РФ генерал-майор Михаил Гудков ликвидирован в числе других военнослужащих в результате бомбового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Коренево Курской области России.

Гудков также являлся командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

В российских пабликах утверждают, что Гудков погиб в результате не менее четырех попаданий по передовому пункту управления бригады. Тогда, по их словам, «более 10 человек погибли, многие из них старшие офицеры».

Источник: Диалог.UA